Facebook passa a chamar-se Meta. Como está o mundo a reagir?

Na apresentação anual para informáticos e criadores, foram apresentados novos detalhes da visão que o Facebook tem para o futuro das plataformas, que passa pela aposta no Metaverso, uma nova realidade virtual que vai além de uma simples rede social, que permitirá às pessoas conectarem-se a um mesmo universo tecnológico e terem relações interpessoais que vão além das ferramentas que usamos atualmente.

A empresa mudará, assim, o seu nome, deixando o Facebook para passar a ser chamada de Meta. Ou seja, Facebook passará a ser apenas o nome da rede social. O Instagram, Messenger e WhatsApp também não irão mudar de nome, assim como a estrutura corporativa da empresa também não irá sofrer alterações.







Zuckerberg descreve o Metaverso como um “ambiente virtual”, no qual o utilizador é capaz de entrar, em vez de apenas ficar perante uma tela. Essencialmente, é um mundo de comunidades virtuais interconectadas e infinitas onde as pessoas se podem encontrar, trabalhar e se divertir, usando fones de realidade virtual, óculos de realidade aumentada, aplicações de smartphone ou outros dispositivos.



The metaverse is the next evolution of social connection. It's a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ — Meta (@Meta) October 28, 2021

No Metaverso vai ser possível o trabalho remoto, interagir com a família e amigos, ir ao ginásio, comprar num mercado e até assistir virtualmente a um concerto., disse Zuckerberg durante a apresentação.O mundo não parece, no entanto, tão entusiasmado quanto Zuckerberg relativamente à mudança.

A investigação jornalística acusa a empresa de sacrificar a segurança em prol do lucro.

Muitos desses documentos, mencionados pela primeira vez por Frances Haugen, uma ex-funcionária do Facebook que se tornou denunciante, revelam como a empresa fundada por Mark Zuckerberg ignorou ou subestimou avisos internos sobre as consequências negativas e prejudiciais causadas pelos algoritmos da rede social em todo o mundo. Haugen acusa o Facebook de colocar os lucros à frente da eliminação do discurso de ódio e de desinformação da plataforma.







"Com tanto escrutíneo e debate público, alguns de vocês podem pensar porque estamos a fazer isto agora", disse Zuckerberg.







"A resposta é que eu penso que estamos na Terra para criar. Acredito que a tecnologia pode melhorar as nossas vidas e penso que o futuro não será construído por si", afirma o CEO do Facebook.



Nobody asked for this new Facebook feature pic.twitter.com/18pHZUX3Ej — The Daily Show (@TheDailyShow) October 28, 2021

Meta as in “we are a cancer to democracy metastasizing into a global surveillance and propaganda machine for boosting authoritarian regimes and destroying civil society… for profit!” https://t.co/jzOcCFaWkJ — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 28, 2021

Ambos os eventos foram organizados no Facebook.“Imagine que coloca os seus óculos ou fones e está instantaneamente no espaço da sua casa e ela tem uma imagem incrivelmente inspiradora do que acha mais bonito”, diz Zuckerberg no vídeo editado pelo “Daily Show”, enquanto se veem imagens do ataque ao Capitólio e de um grupo de supremacistas brancos a segurarem tochas.Políticos de todas as alas partidárias também se têm juntado às vozes críticas da mudança de nome do Facebook.Richard Blumenthal, senador norte-americano, argumentou que a mudança de nome não foi nada mais do que um esforço para "confundir" e "distrair", mas, em última análise, "”.

“O Facebook quer que comecemos a chamá-lo de Meta, mas vamos continuar a chamá-lo do que é, uma ameaça à privacidade, à democracia e às crianças”, disse Ed Markey, também senador.