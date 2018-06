Pescadores querem aumentar para 20 a 25 mil toneladas as capturas da sardinha

Lusa25 Jun, 2018, 20:09 | Economia

"Os pescadores portugueses estão firmemente convictos de que as possibilidades de pesca de sardinha no corrente ano de 2018 podem ser aumentadas para entre as 20 e as 25.000 toneladas, para Portugal e Espanha", refere em nota de imprensa ANOP Cerco.

Para a ANOP Cerco, o limite de capturas que vai propor assenta no "total respeito pelos dados científicos disponíveis, pela garantia da continuação da sustentabilidade do recurso e pela precaução que essa alteração continua a garantir".

Os parceiros da comissão de acompanhamento da pesca da sardinha, presidida pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), iniciam na terça-feira as reuniões com o intuito de definir as possibilidades de captura da sardinha para 2019.

Os pescadores acreditam poder vir a aumentar as possibilidades de pesca desta espécie ainda em 2018, tendo em conta os resultados "favoráveis e positivos" do cruzeiro científico realizado em dezembro de 2017 pelo IPMA, que apontaram para 120 mil toneladas de sardinha entre Caminha e o Cabo Espichel, um acréscimo de 110% face à biomassa que tinha sido avaliada em dezembro de 2016 (57 mil toneladas).

É com base nas conclusões daquele grupo de trabalho que o Conselho Internacional para a Exploração do Mar (ICES, sigla em inglês) deverá publicar, em 13 de julho, o seu parecer para a pesca da sardinha.

A ANOP Cerco defendeu também que o parecer do ICES, que apontou para "pesca zero" em 2018, deverá ser revisto.

A Comissão Europeia fixou para 2018 o limite de capturas em 14.600 toneladas, a dividir entre Portugal e Espanha.

O plano atribui a Portugal 9.709 toneladas (66,7%) e a Espanha 4.891 toneladas (33,5%) e define que 50% do total de capturas sejam concretizadas até ao final de julho, deixando as restantes 7.300 toneladas para os meses seguintes, explica a Associação das Organizações de Produtores da Pesca (ANOP) do Cerco em nota de imprensa.

O ICES previu vários cenários de pesca para 2018, entre as 18 mil toneladas e as 24 mil toneladas para ambos os países, no relatório divulgado em outubro de 2017.

Os limites anuais de capturas de sardinha desceram entre 2011 (53.616 toneladas) e 2015 (13.387), tendo subido ligeiramente em 2016 (13.698) e 2017 (14.694).

A pesca da sardinha foi retomada em 22 de maio, podendo os pescadores capturar 4.855 toneladas até julho, depois de ter estado interdita entre outubro de 2017 e maio de 2018.