Peso do valor acrescentado do turismo no PIB aumenta 27,3% em 2021

A estimativa preliminar da `conta satélite` do turismo em 2020, hoje divulgada pelo INE, revela que, após a contração de 44,5% em 2020, devido aos efeitos da pandemia de covid-19, o VAB gerado pelo turismo aumentou 27,3%.

No entanto, apesar do peso do VABGT no VAB nacional ter aumentado para 5,8% (4,8% em 2020), situa-se ainda 2,3 pontos percentuais abaixo de 2019, o melhor ano do turismo em Portugal, até ao momento, em que representou 8,1% do VAB da economia.

Já o Consumo de Turismo no Território Económico (CTTE) foi equivalente a 10,1% do PIB (8,4% em 2020), mas 5,2 pontos percentuais inferior ao nível de 2019.

O INE estima ainda que a atividade turística tenha gerado um contributo direto e indireto de 16.800 milhões de euros para o PIB em 2021, o que corresponde a 8% (6,6% em 2020 e 11,8% em 2019).

A autoridade estatística aponta que estes resultados se traduziram num contributo de cerca de 75% para a redução em volume do PIB em 2020, e em pouco mais de 25% para a sua recuperação em 2021.