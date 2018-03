Peso dos impostos e contribuições na economia subiu

De acordo com as previsões do Governo, a carga fiscal deveria ficar, no máximo, nos 34,1 por cento do PIB. Ou seja, nem nos anos da Troika a carga fiscal foi tão elevada.



O aumento do peso dos impostos na economia portuguesa deve-se sobretudo ao crescimento das receitas com impostos sobre a produção e importação e da subida das receitas com contribuições sociais.