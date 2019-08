PIB aumenta 1,8% no segundo trimestre

RTP14 Ago, 2019, 09:53 / atualizado em 14 Ago, 2019, 10:21 | Economia

Segundo a estimativa rápida do Instituto Nacional de Estatística, INE, em termos homólogos, "o contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB diminuiu, refletindo a desaceleração das despesas de consumo final e, em larga medida, do investimento".

"Em sentido contrário, o contributo da procura externa líquida foi menos negativo que o observado no trimestre anterior, em resultado da maior desaceleração das importações de bens e serviços que a observada nas exportações de bens e serviços", acrescenta.

"Comparativamente com o 1º trimestre de 2019, o PIB aumentou 0,5%, em termos reais, mantendo a taxa verificada no trimestre anterior", refere o INE, argumentando que "o contributo da procura interna para a variação em cadeia do PIB foi negativo, após ter sido positivo no primeiro trimestre", enquanto "o contributo da procura externa líquida foi positivo, depois de ter sido negativo no trimestre precedente".

Portugal consegue estabilizar o crescimento, com o mesmo ritmo dos três primeiros meses do ano, enquanto a Europa regista um abrandamento. No primeiro trimestre, a economia tinha acelerado uma décima quer em termos homólogos (1,7 por cento), quer em cadeia (0,4 por cento), em relação ao último trimestre de 2018.

O Governo espera que a economia cresça este ano 1,9 por cento. De acordo com dados preliminares do INE, o crescimento em 2018 em Portugal terá sido de 2,1 por cento. Os valores provisórios de 2017 apontam para uma expansão do PIB de 2,8 por cento.