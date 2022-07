PIB da zona euro recua para 2,6% em 2022 e 1,4% em 2023 devido à guerra

Nas previsões macroeconómicas de verão, hoje divulgadas, o executivo comunitário antevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do euro cresça 2,6% em 2022 e 1,4% em 2023, números que comparam com a anterior projeção de primavera, publicada em maio passado, de 2,7% este ano e de 2,3% no próximo.

Mantida é a previsão de crescimento económico do conjunto da União Europeia (UE) este ano, em 2,7%, mas é revista a subida do PIB para 1,5% em 2023, quando anteriormente se projetava 2,3%.A Comissão Europeia admite que "muitos dos riscos negativos em torno da previsão de primavera de 2022 se materializaram", principalmente por a invasão russa da Ucrânia ter colocado "pressões ascendentes adicionais sobre os preços da energia e dos produtos alimentares".Esta situação está "a alimentar as pressões inflacionistas globais, corroendo o poder de compra das famílias e desencadeando uma resposta de política monetária mais rápida do que a anteriormente assumida", elenca a instituição, lembrando ainda outros fatores, como a "desaceleração contínua do crescimento nos Estados Unidos" e os sucessivos confinamentos na China.Além disso, "a economia da UE permanece particularmente vulnerável à evolução dos mercados energéticos devido à sua elevada dependência dos combustíveis fósseis russos, e o enfraquecimento do crescimento global diminui a procura externa", reconhece ainda a instituição.Numa altura em que se assinalam quase cinco meses da invasão russa da Ucrânia e em que os preços batem máximos, especialmente impulsionados pelo setor energético, Bruxelas atualiza então as previsões económicas de verão com um cenário de abrandamento económico e de alta inflação, mas rejeitando recessão.De acordo com Bruxelas, a pesar nas projeções hoje publicadas está um "primeiro trimestre mais forte do que o anteriormente estimado para sustentar a taxa de crescimento anual para 2022", bem como uma "promissora época turística", que ainda assim são contrabalançados com os impactos da guerra.Para 2023, "espera-se que o crescimento económico trimestral ganhe ímpeto, em consequência de um mercado de trabalho resiliente, da moderação da inflação, do apoio do Mecanismo de Recuperação e Resiliência e da ainda grande quantidade de poupanças excedentárias", adianta Bruxelas.Em comunicado, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta de "Uma economia que funciona para as pessoas", Valdis Dombrovskis, aponta os "desafios em múltiplas frentes" que a UE enfrenta, "desde o aumento dos preços da energia e dos alimentos até uma perspetiva global altamente incerta".Para Valdis Dombrovskis, é necessário "encontrar o equilíbrio certo entre a evolução para uma postura orçamental mais prudente e a proteção dos mais vulneráveis", com o responsável a pedir ainda à UE para "reduzir a dependência dos combustíveis fósseis russos", quando se teme o corte do fornecimento de gás da Rússia à Europa.Já o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni, assinala que "as ações de Moscovo estão a perturbar o fornecimento de energia e cereais, a fazer subir os preços e a enfraquecer a confiança"."Com o decorrer da guerra e a fiabilidade do abastecimento de gás desconhecida, esta previsão está sujeita a elevada incerteza e riscos de queda e, para navegar nestas águas agitadas, a Europa tem de mostrar liderança", conclui o responsável europeu pela tutela.