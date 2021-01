PIB de Angola sobe 2,7% no terceiro trimestre em cadeia, mas cai 5,8% face ao homólogo

"O Produto Interno Bruto (PIB) em volume encadeado do terceiro trimestre de 2020 em comparação ao terceiro trimestre do ano anterior, ajustado sazonalmente, registou uma queda de 5,8%, e em comparação com o trimestre anterior registou um crescimento de 2,7%", lê-se na nota divulgada pelo Instituto Nacional de Estatísticas de Angola.

Apesar da melhoria relativamente ao trimestre anterior, a economia de Angola continua em contração, dado que registou uma variação negativa face ao crescimento do trimestre homólogo de 2019, e vai a caminho de uma contração de 5% em 2020 se a média se mantiver de outubro a dezembro, cujos dados ainda não estão disponíveis.

Olhando para a média dos primeiros três trimestres de 2020, constata-se que a economia de Angola caiu 0,9% nos primeiros três meses do ano passado, e depois agravou a queda para 8,3% e 5,8% nos dois trimestre seguintes, o que mantém o país em território negativo.

"As atividades que mais contribuíram positivamente para o crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2020 foram o comércio, com 1,6%, Serviços Imobilia´rios e Aluguer, com 0,7%, Indústria Transformadora (0,6%), Outros Serviços (0,3%) e Agropecuária (0,2%), acrescenta-se no texto disponível na página do INE angolano.

Por outro lado, "as atividades que mais contribuíram negativamente para o crescimento do PIB no terceiro trimestre de 2020 foram a Construção, com -1,3%, a Extração e refinação do petróleo bruto e gás natural, com -0,8%, a Extração de Diamantes, com -0,2%, a Pesca (-0,2%) e Telecomunicações "-0,1%)", conclui-se no documento.

De acordo com os dados apresentados na Nota de Imprensa sobre as Contas Trimestrais, em 2019 o PIB caiu 2,1% e para 2020 o Fundo Monetário Internacional prevê uma contração de 4%, esperando um regresso a terreno positivo este ano, com um crescimento acima de 3%.