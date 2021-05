PIB de Moçambique cresce 0,12% no primeiro trimestre

"O desempenho da atividade económica no primeiro trimestre de 2021 é atribuído em primeiro lugar ao setor primário, que cresceu 0,25%", lê-se na nota sobre as contas nacionais trimestrais hoje distribuída.

O ramo da agricultura e afins foi o que teve maior representatividade (cerca de um quarto) na atividade económica, pelo que o seu crescimento de 4,8% contrabalançou a queda da indústria mineira, que recuou 18,02%.

A nível setorial, além da indústria mineira, outra queda acentuada registou-se na área dos hotéis e restaurantes (-15,13%).

Do lado do crescimento, além da agricultura e atividades relacionadas, destacam-se os serviços financeiros e as pescas e aquacultura.

O PIB moçambicano recuou 1,3% em 2020 devido ao impacto da covid-19.

O primeiro trimestre de 2020 tinha sido o único com crescimento homólogo (1,71%), seguindo-se a crise provocada pela pandemia: -3,54% (segundo trimestre), -1,18% (terceiro trimestre) e -1,77% (quarto trimestre).

O Orçamento do Estado para 2021 prevê um crescimento da economia de 2,1%, mas o documento foi aprovado no final de 2020, três meses antes do ataque de rebeldes a Palma, Cabo Delgado, levando à suspensão por tempo indeterminado do projeto de gás da Total - a esperada locomotiva da economia moçambicana.

O conflito no norte representa um risco agravado, mas, por outro lado, a covid-19 abrandou e parte das restrições têm sido levantadas.

Moçambique tem um total acumulado de 836 mortes e 70.780 casos de covid-19, dos quais 98% recuperados, segundo o Ministério da Saúde.