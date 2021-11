PIB moçambicano cresceu 3,26% no terceiro trimestre

"O Produto Interno Bruto a preços de mercado apresentou uma variação positiva de 3,36% no terceiro trimestre de 2021, quando comparado ao mesmo período do ano 2020, perfazendo um crescimento acumulado de 1,78%", lê-se na nota sobre as contas nacionais trimestrais.

Os números deixam o PIB a 32 pontos base da meta estabelecida pelo Orçamento do Estado para este ano (2,1%) e reforçam o sinal de recuperação face à crise provocada pela pandemia de covid-19.

"O desempenho da atividade económica no terceiro trimestre de 2021 é atribuído em primeiro lugar ao setor primário que cresceu em 4,78%", impulsionado sobretudo pela extração mineira com um salto de 5,01%, referiu o INE.