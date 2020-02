Pina Moura fica ligado à liberalização da economia

Pina Moura morreu em casa, em Lisboa, tinha 67 anos e foi vítima de doença neuro-degenerativa.O político foi secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro António Guterres até 1997, ano em foi nomeado ministro da Economia do XIII Governo Constitucional.Foi também ministro das Finanças e da Economia do XIV Governo Constitucional, também liderado por António Guterres.Pina Moura foi ainda administrador da Galp e presidente da Iberdrola Portugal.Para a comentadora de economia da Antena 1, Helena Garrido, o economista fica ligado à trajetória de liberalização da economia portuguesa.Augusto Mateus, foi professor de Pina Moura e posteriormente colega dele no Governo e lamentou a morte de Pina Moura recordando um homem competente e um bom aluno.Pina Moura para além da vida política era licenciado em Economia, com uma pós-graduação em Economia Monetária e Financeira pelo Instituto Superior de Economia e Gestão, onde foi professor assistente.Foi membro do Partido Comunista Português entre 1972 e 1991, tendo depois aderido ao Partido Socialista.