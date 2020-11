Plataforma online portuguesa reúne funerárias de todo o país em inovação europeia

A estrutura chama-se "Funeral Booking", é gerida pela empresa homónima com sede no Centro Empresarial de Santa Maria da Feira (CEF), no distrito de Aveiro, e tem já 60 agências funerárias inscritas no site, que é de utilização gratuita para o cliente final e, durante o primeiro mês, ainda aceita a adesão sem custos por parte dos operadores do setor que queiram associar-se ao projeto.

O conceito partiu do empresário Paulo Seco, que, após vários anos a trabalhar no setor da saúde e em contacto com estruturas residenciais para idosos, decidiu apostar "num serviço que, embora de utilidade tão óbvia, ainda não estava disponível no mercado".

Em declarações à Lusa, o diretor-geral da Funeral Booking explica: "No momento já de si difícil da morte de uma pessoa querida, o que acontecia é que as respetivas famílias se viam obrigadas a correr várias funerárias para escolherem uma oferta adequada ou então, para evitar dificuldades num momento em que não têm condições emocionais para isso, se sujeitavam à que estivesse mais próxima, independentemente dos preços que ela pratique ou da qualidade do seu serviço".

O projeto de Paulo Seco permite agora a possibilidade de todos os elementos relativos ao funeral serem escolhidos "a partir de casa, com privacidade e conforto, e com muito mais transparência em termos de oferta comercial, o que garante maior elevação a um setor que, infelizmente, se mantém inalterado há décadas, só se modernizou ao nível de matérias-primas e ainda trabalha muito à porta-fechada".

Acedendo ao site Funeral Booking, o utilizador começará por indicar se pretende inumação ou cremação, se precisa de transporte aéreo para o cadáver, se pretende velório e em que data. Depois pode pesquisar por nome ou localidade a lista de funerárias com oferta desses serviços, após o que tem ainda a opção de escolher o tipo de urna, as madeiras utilizadas, a quantidade de pagelas a imprimir, etc.

Quando o cliente tiver selecionados todos esses itens e verificado os respetivos preços, a funerária escolhida é contactada através da plataforma e terá que confirmar a sua disponibilidade para o serviço via email ou por telefone no período máximo de quatro horas.

O pagamento será efetuado diretamente às empresas lutuosas, sem intervenção da Funeral Booking e em parcelas prévias "de 0% a 100% consoante o operador". Uma vez concretizado o serviço, o cliente pode deixar no site uma avaliação ao desempenho da entidade que contratou, classificando a sua prestação em aspetos como apoio social, capacidade de resposta no período pré-reserva, disponibilidade dos funcionários, adequação das instalações físicas e qualidade dos meios de transporte, entre outros.

Assegurando que "este é o primeiro serviço do género na Europa", Paulo Seco nota que, mesmo a nível mundial, "quase não há concorrência" porque só conhece "uma plataforma online idêntica na Austrália e outra no Brasil". Para o fundador da Funeral Booking, isso significa que "Portugal vai poder quebrar o paradigma do setor funerário e fazê-lo avançar para o mundo digital", proporcionando às empresas lutuosas "um novo canal de vendas numa altura em que a pandemia de covid-19 torna esta evolução tecnológica ainda mais lógica e necessária".