PM grego considera que atual impasse na UE será ultrapassado "muito em breve"

"Para a Grécia a ajuda europeia é crucial, fomos dos primeiros países a submeter os projetos de recuperação, há diretivas muito específicas", assinalou o primeiro-ministro conservador grego na sua intervenção na Web Summit, onde foi entrevistado por Matthew Kaminski, jornalista do Político, um media norte-americano, e fundador do Politico Europe.

"Pela primeira vez sentimos que existem fundos públicos, fundos da União Europeia (UE) que nos vão ajudar a que estas transformações se tornem realidade", acrescentou.

A aprovação do orçamento plurianual da UE para 2021-2027 (1,08 biliões de euros) e do Fundo de Recuperação pós-pandemia que lhe está associado (750 mil milhões) encontra-se bloqueada pela Hungria e Polónia, que discordam da condicionalidade no acesso aos fundos comunitários ao respeito pelo Estado de direito.

Perante o atual impasse, Mitskotakis considerou "inconcebível que significativos marcos europeus" permaneçam em suspenso pelo facto de dois Estados europeus [Hungria e Polónia] "terem alguns desacordos com a interpretação do que foi aconcordado", numa referência às regras de Bruxelas sobre o cumprimento do Estado de direito, e que Budapeste e Varsóvia são acusados de desrespeitar.

"Estou seguro de que será encontrada uma solução muito em breve", afirmou o governante, que participou no último dia da cimeira tecnológica Web Summit de Lisboa, que este ano se realiza totalmente `online`.

Mitsotakis sustentou ainda que os instrumentos ao dispor da Grécia permitem acreditar que o país do sul dos Balcãs possui "o poder de fogo financeiro" para aplicar o que designou de "significativa transformação" da economia grega.

"Estou muito confortável com o plano que submetemos e esperamos a resposta da UE e todos as questões relacionadas com a sua aprovação final, que esperamos fiquem resolvidas na próxima cimeira, porque todos os países precisam de dinheiro, que deverá começar a fluir pelos Estados-membros", referiu.

O chefe do Governo grego e líder da Nova Democracia (ND, direita conservadora), recordou que o Fidesz, no poder na Hungria e o partido do primeiro-ministro Viktor Orbán, "está suspenso do Partido Popular Europeu (PPE, o grupo conservador no Parlamento Europeu) por uma boa razão".

Mas reafirmou a esperança "de que a chanceler [alemã Ângela] Merkel consiga uma solução de compromisso que esteja em consonância com a decisão tomada pelos chefes de Estado e de Governo em julho de 2020".

Ao referir-se à segurança da Europa, considerou que a afirmação de uma efetiva autonomia estratégica está dependente da definição dos os setores que se considerem prioritários "para que se evite a dependência de outras grandes potências", e foi muito crítico face à Turquia, um dos mais importantes Estados-membros da NATO, que também integra a Grécia.

Após prever uma reaproximação da nova administração dos EUA à Europa, Mitsotakis considerou que "os problemas entre a Grécia e a Turquia são relevantes para a Europa, e para NATO, porque afetam o seu flanco leste".

O chefe do governo grego advertiu que "as provocações da Turquia não podem continuar sem que enfrente consequências", numa referência às tensões que se têm agravado na região do Mediterrâneo oriental e onde "todos os atores têm interesse nesta parte do mundo", como admitiu.

"Não julgo que a Turquia, na qualidade de um dos principais membros da NATO, cumpra a sua função quando compra à Rússia sistemas de mísseis antiaéreos ou mobiliza terroristas na Síria para combaterem em `guerras por procuração`. Esperamos uma significativa mudança neste comportamento, e após Erdogan ter referido recentemente que pretende um reforço das relações com a Europa", sublinhou.

"Após as palavras, queremos ver uma ação clara do lado turco e isso significaria uma verdadeira mudança da política turca no Mediterrâneo oriental".

Na sua intervenção, o primeiro-ministro grego também revelou diversas medidas em execução pelo seu Executivo na área da digitalização, e destinadas "a tornar a vida mais fácil para os empresários e o povo grego", através da digitalização.

A Web Summit, que se iniciou na quinta-feira e termina hoje, é considerada uma das maiores cimeiras tecnológicas do mundo e realizou-se este ano totalmente `online` com um público estimado de 100 mil pessoas.