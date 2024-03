Politécnico da Guarda abre curso de energias renováveis no Sabugal

O protocolo com vista à abertura do Curso Tecnológico Profissional Superior (CTeSP) foi assinado pelas três entidades na quarta-feira, na Câmara Municipal do Sabugal, no distrito da Guarda.

O curso já conta com 18 inscritos, 12 dos quais provenientes de Cabo Verde.

O IPG referiu que o funcionamento do CTeSP em Energias Renováveis e Eficiência Energética vai contar com o apoio da Câmara Municipal do Sabugal e com o envolvimento do Agrupamento de Escolas do Sabugal, através dos docentes que vão ministrar algumas unidades curriculares de base.

As restantes unidades curriculares serão da responsabilidade dos docentes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do IPG, sendo uma boa parte professores na licenciatura em Energia e Ambiente.

Para o presidente do Politécnico da Guarda, Joaquim Brigas, citado num comunicado, "é para toda a comunidade académica do IPG um privilégio colaborar, quer na valorização deste território e dos seus recursos humanos, quer em projetos que envolvam parceiros tão fiáveis como a Câmara Municipal do Sabugal e o Agrupamento de Escolas".

O presidente da Câmara Municipal do Sabugal, Vítor Proença, evidenciou que este curso vai permitir qualificar muitos jovens residentes no concelho "numa atividade muito importante para o território, como são as energias renováveis".

O autarca referiu que "existem as condições, instalações e toda a logística necessárias para formar, nos próximos dois anos, estes 18 jovens que já se inscreveram neste CTeSP", esperando "que alguns deles possam vir a fixar-se no Sabugal".

Vítor Proença revelou ainda que decorrem negociações com o Politécnico da Guarda para se conseguir outros cursos para o concelho.

O IPG sublinhou que, com o Sabugal, passam a ser seis os concelhos onde o Politécnico ministra este tipo de formação, juntando-se à Guarda, Seia, Vila Nova de Foz Côa e Mêda, no distrito da Guarda, e São João da Pesqueira, no distrito de Viseu.

O Politécnico referiu que os CTeSP conferem um diploma de qualificação de nível 5 do Quadro Nacional de Qualificações, tem 120 créditos e a duração de quatro semestres, sendo este último semestre ministrado em contexto empresarial.

Os titulares de um diploma de Técnico Superior Profissional poderão prosseguir os estudos entrando numa licenciatura através de concurso especial de acesso. Uma parte substancial da formação efetuada no CTeSP será creditada na contagem das unidades dessa licenciatura.