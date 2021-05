Ponte móvel em Matosinhos reabre hoje após mais de um mês em manutenção

"Concluídos os trabalhos de substituição do cilindro hidráulico norte/poente e realizadas as afinações ao sistema hidráulico de acionamento estão reunidas as condições para reposição do normal funcionamento da ponte móvel", adiantou a APDL em comunicado.

A 30 de março, a ponte móvel encerrou para trabalhos de manutenção, nomeadamente para a mudança do cilindro do lado norte/nascente e da rótula sul/nascente (única que ainda não tinha sido substituída).

Concluída esta intervenção, a ponte deveria reabrir a 30 de abril, contudo, nos testes finais foi detetada uma anomalia no cilindro norte/poente que obrigou à substituição de umas das suas rótulas.

Perante esta nova anomalia, a travessia continuou encerrada até hoje.

Desde a sua inauguração, em julho de 2007, a ponte sofreu quatro avarias, nomeadamente em 2013, 2018, 2019 e 2020 associadas à "gripagem" prematura das rótulas principais de movimentação dos tabuleiros.