Porto de Sines garante ter capacidade para ser autoestrada do gás natural

Foto: Facebook Administração Porto Sines

O Porto de Sines tem capacidade para ajudar a reduzir até 20% a dependência energética da Europa em relação à Rússia. É o que diz à Antena 1, o administrador do Porto de Sines. José Luís Cacho coordenou o grupo de trabalho que avaliou as condições para transformar este porto marítimo numa espécie de autoestrada de gás natural para a Europa e garante que, do ponto de vista técnico, Sines tem capacidade para exercer esse papel.