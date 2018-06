O juro pago foi de 1,91%, acima dos 1,67% da emissão comparável no início do mês. No prazo a 5 anos, foram colocados 412 milhões de euros a uma taxa de 0,74%, acima dos 0,52% do que se registou há cerca de um mês. Nos dois prazos a procura foi mais de duas vezes superior à oferta.