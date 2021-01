Portugal emitiu dívida pública a taxas negativas

Foram colocados, a 1 ano, 750 milhões de euros com um juro de menos 0,52%.



Foi ainda emitido o mesmo montante em bilhetes do tesouro com um prazo de 6 meses e a uma taxa de menos 0,55%.



A procura foi, nos 2 prazos, superior em cerca do dobro da oferta.