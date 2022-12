Portugal espera acordo 2.ª feira sobre teto aos preços na bolsa de gás

À saída de um Conselho extraordinário de ministros da Energia da UE, que se prolongou por cerca de 10 horas em busca de um compromisso entre os 27, o secretário de Estado do Ambiente e da Energia, João Galamba, disse que "houve alguns avanços, houve consenso em grande parte da proposta, nomeadamente de algumas salvaguardas que eram pretendidas por alguns dos países, mas não houve acordo em relação ao tema central, que é a questão do nível de preços a partir do qual este mecanismo de correção de mercado seria ativado".

Segundo Galamba, "a presidência checa tentou várias soluções, mas não foi possível um acordo", porque "há de facto posições diferentes" em relação aos preços, "e, portanto, o que foi acordado foi voltar a este tema na segunda-feira", 19 de dezembro, data em que se realiza um novo Conselho de ministros da Energia da UE, em Bruxelas, "e tentar fechar aí as negociações em torno do mecanismo de correção do mercado".

Revelando que a proposta atualizada da Comissão Europeia "era em torno dos 200 euros", o secretário de Estado da Energia apontou que esse "continua a ser um preço demasiado alto para um grupo significativo de países".

João Galamba notou que Portugal, que considerava o preço demasiado baixo, "estaria disponível para viabilizar esta proposta, numa lógica de compromisso", assim como outros Estados-membros, mas ainda assim não foi possível essa solução de compromisso.

"Não há, de facto, neste momento uma posição maioritária capaz de aprovar um acordo em torno deste preço. Esperemos que estes dias até segunda-feira permitam chegar a uma solução", declarou.

Em causa está a medida de emergência temporária proposta no final de novembro pela Comissão Europeia para a criação de um mecanismo de correção de preço em certas transações no Mercado de Transferência de Títulos relativamente ao gás natural, o TTF, que poderia ser ativado mediante preços elevados durante vários dias consecutivos para limitar aumentos excessivos.

O executivo comunitário quer avançar com este mecanismo temporário para limitar preços no TTF enquanto trabalha num novo índice de referência complementar, que apresentará no início de 2023 para incluir condições reais do mercado europeu, como o recurso ao gás natural liquefeito.

As tensões geopolíticas devido à guerra na Ucrânia têm afetado o mercado energético europeu porque a UE ainda depende dos combustíveis fósseis russos como o gás (apesar de ter reduzido as importações por gasoduto de 40% para menos de 10%), temendo cortes e perturbações no fornecimento este inverno.

O abastecimento de gás russo por gasodutos à UE caiu 80% em setembro deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado.