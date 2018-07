Portugal fechou primeiro trimestre com terceira maior dívida da União

Carlos Santos Neves - RTP20 Jul, 2018, 11:09 / atualizado em 20 Jul, 2018, 11:10 | Economia

O peso da dívida soberana portuguesa sobre a economia recuou, no período de janeiro a março, em 3,7 pontos percentuais relativamente ao mesmo trimestre de 2017. Já na comparação com os últimos três meses do ano passado cresceu em sete décimas, de 125,7 para os 126,4 por cento do PIB.Chipre, Irlanda e Croácia tiveram as reduções mas pronunciadas, de 11,3 pontos percentuais, 6,5 pontos e 6,4, respetivamente.





A Grécia apresentou, no mesmo período, uma dívida pública de 180,4 por cento do Produto, seguindo-se Itália, com 133,4 por cento. Por contraste, os rácios mais reduzidos pertenciam, no primeiro trimestre de 2018, à Estónia, com 8,7 por cento do PIB, ao Luxemburgo, com 22,2 por cento, e à Bulgária, com 24,1.



Os dados do gabinete de estatísticas da União Europeia mostram que, em comparação com o primeiro trimestre de 2017, apenas o Estado helénico sofreu um agravamento da dívida pública, em 2,7 pontos percentuais.



Por outra perspetiva, relativamente ao quarto trimestre do ano passado, as maiores subidas aconteceram na Bélgica, cuja dívida cresceu em 2,9 pontos percentuais, na Grécia, em 1,8 pontos, e na Itália, em 1,6. As maiores reduções deram-se na Letónia, com um decréscimo de 4,4 pontos percentuais, na Lituânia, em 3,5 pontos, e no Chipre, em 2,2 pontos.

União e Zona Euro



Quanto ao bloco dos países da moeda única, a dívida pública registou, no primeiro trimestre, uma subida ligeira face aos 86,7 por cento do último trimestre de 2017, para os 86,8 por cento do PIB. Contudo, decresceu na comparação com o mesmo período do ano passado, quando chegava aos 89,2 por cento.



No conjunto da União Europeia, o rácio da dívida sobre o PIB caiu para 81,5 por cento relativamente aos 81,6 do trimestre imediatamente anterior e aos 83,6 por cento do período homólogo.