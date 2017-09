Portugal financia-se a 10 anos com taxa de juro mais baixa desde janeiro de 2015

13 Set, 2017, 11:11 / atualizado em 13 Set, 2017, 11:17 | Economia

A procura por parte dos investidores mais do que duplicou a oferta. Mas, mesmo assim, a agência que gere a dívida pública não colocou o montante máximo previsto para esta operação, que era de mil milhões de euros.



Portugal colocou 850 milhões de euros em Obrigações do Tesouro (OT) a 10 anos à taxa de juro de 2,785%, inferior à verificada no anterior leilão comparável de julho (3,085%), foi anunciado.



Esta foi a primeira emissão de dívida desde que a Moody's melhorou a perspetiva de Portugal de estável para positiva.



Na sexta-feira será a vez da agência Standard and Poor's se pronunciar sobre a economia portuguesa.



No anterior leilão de OT com maturidade a 10 anos, que ocorreu em 13 de julho, o IGCP colocou 685 milhões de euros a uma taxa de juro média de 3,085%, superior à de 2,851% do leilão com o mesmo prazo realizado anteriormente.



Esta é a segunda ida ao mercado para financiamento de longo prazo do terceiro trimestre deste ano. No leilão de OT de julho, Portugal arrecadou um total de 1.000 milhões de euros (685 milhões de euros a 10 anos e 315 milhões de euros a 28 anos).



No programa de financiamento do terceiro trimestre, o IGCP previa a emissão de OT através da combinação de sindicatos e leilões, sendo esperadas colocações de 1.000 a 1.250 milhões de euros por leilão.



No que diz respeito ao financiamento de curto prazo, a agência espera emitir ainda até 1.750 milhões de euros em Bilhetes do Tesouro (BT), a 20 de setembro.



c/Lusa