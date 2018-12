Portugal soma distinções nos World Travel Awards

Foto: Rafael Marchante - Reuters

Lisboa está em primeiro no turismo mundial com duas distinções. A capital portuguesa foi eleita a Melhor Cidade Destino e o Melhor Destino City Break.



A Madeira foi distinguida como melhor Melhor destino Insular do mundo e os Passadiços do Paiva como melhor atração de turismo de aventura.



A Gala dos World Travel Awards decorreu pela primeira vez em Portugal.



O Presidente da República sublinha que esta distinção significa que há cada vez mais qualidade no turismo em Portugal.