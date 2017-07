Portugal vai crescer pelo menos 3% em 2017

Manuel Caldeira Cabral acredita que Portugal possa ter este ano um resultado histórico no crescimento do PIB



Entrevistado no Jornal 2 titular da pasta da economia refere que os últimos dados convergentes do Banco de Portugal dão conta de um crescimento de 3,4% em junho, mais 0,4% do que em maio..



O ministro fala numa tendência sustentável, com crescimentos contínuos nos últimos dez meses.



No que diz respeito ao investimento Manuel Caldeira Cabral recorda os fundos comunitários estão nos últimos meses a impulsionar as estatísticas, quer no que toca ao investimento público, quer ao privado. O governante avança que a meta de mil milhões de euros de execução ao nível dos fundos estruturais vai este ano ser superada.



As exportações para o mercado único cresceram 10%, mas as feitas pelas empresas portuguesas para o resto do mundo apresentam um recorde de 20% de aceleração.



Depois de um crescimento de 2,8% no primeiro trimestre a economia portuguesa dá mostras de continuar o trajeto positivo, desta vez não apenas no setor do turismo, mas também, realça o ministro, no agroalimentar, na metalomecânica ou no setor automóvel.



No Jornal 2 Manuel Caldeira Cabral não quis adiantar qualquer previsão para a taxa de desemprego, mas constatou que os 9,4% atuais comparam com os mais de 12,5% de à um ano. O ministro destaca os 170 mil novos postos de trabalho criados desde o inicio do ano e deixa claro que o desempenho positivo da economia terá reflexos não apenas no desemprego, como na melhoria das condições de vida dos portugueses.