Partilhar o artigo Portugal vai reembolsar 2 mil milhões de euros do empréstimo europeu na próxima semana Imprimir o artigo Portugal vai reembolsar 2 mil milhões de euros do empréstimo europeu na próxima semana Enviar por email o artigo Portugal vai reembolsar 2 mil milhões de euros do empréstimo europeu na próxima semana Aumentar a fonte do artigo Portugal vai reembolsar 2 mil milhões de euros do empréstimo europeu na próxima semana Diminuir a fonte do artigo Portugal vai reembolsar 2 mil milhões de euros do empréstimo europeu na próxima semana Ouvir o artigo Portugal vai reembolsar 2 mil milhões de euros do empréstimo europeu na próxima semana