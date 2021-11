Portugueses gastam 926 mil euros por hora em jogos de apostas online

O Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos revelou que o volume total das apostas online foi de 6.073 milhões de euros até setembro, um aumento de 46 por cento face a igual período do ano passado.



A subida está relacionada com as apostas desportivas online.



No ano passado, a pandemia de covid-19 levou à paragem das competições, o que fez cair a pique os montantes em jogo.



Já nos primeiros nove meses deste ano, o Estado arrecadou mais de 127 milhões de euros com o Imposto Especial sobre o Jogo Online, mais do que em todo o ano passado.