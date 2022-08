Poupança de energia em Espanha entra em vigor

Já está em vigor em Espanha um "plano de choque de poupança e gestão energética". A partir da meia-noite, as montras das lojas e dos edifícios públicos deixam de ter iluminação ligada durante madrugada, o ar condicionado não pode estar abaixo dos 27 graus no verão e não pode ir além dos 19 graus no inverno.