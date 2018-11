PR Moçambique inaugurou ponte que liga as duas margens da baía de Maputo

Lusa10 Nov, 2018, 07:56 | Economia

O chefe de Estado descerrou a lápide e cortou a fita alusiva pelas 08:20 (menos duas horas em Lisboa) no acesso norte (em Maputo) àquela que passa a ser a maior ponte suspensa de África e que é a mais cara obra pública de Moçambique depois da independência.

Ladeado por Armando Guebuza, presidente moçambicano que o antecedeu, o chefe de Estado ouviu explicações técnicas sobre a obra e foi depois o primeiro a fazer a travessia rodoviária para a margem sul, da Katembe.

A ponte foi financiada e construída pela China, um empreendimento "chave na mão" que arrancou há quatro anos, com um valor base de 785 milhões de dólares, que Moçambique começa a pagar a partir de 2019 - e que incluiu a construção de 200 quilómetros de estradas, tais como a via circular à capital e a ligação à Ponta do Ouro, junto à fronteira com a África do Sul (com outras cinco pontes mais pequenas).

A ponte Maputo-Katembe tem um tabuleiro suspenso de 700 metros e duas rampas com pouco mais de um quilómetro cada, atravessando a baía a 60 metros de altura da água - suficiente para sob ela navegarem os cargueiros que passam pelo porto de Maputo.

A data escolhida para inaugurar a obra coincide com o feriado municipal de Maputo.

A abertura ao trânsito significa uma das maiores mudanças de sempre na convivência entre as duas margens da baía, com a capital densamente povoada de um lado e a povoação da Katembe, dispersa e com poucas construções, do outro.

Quem quisesse passar de um lado para o outro (pouco mais de um quilómetro, numa travessia de barco que leva 10 minutos) tinha de recorrer a um `ferryboat` degradado, suportando, por vezes, horas de filas de espera para dar entrada a uma viatura, ou viajar em pequenos barcos de passageiros.

As embarcações deverão continuar a ter clientela, porque para atravessar a nova ponte vai ser preciso pagar portagens.

A portagem da ponte Maputo-Katembe para a maioria dos veículos ligeiros (classe 1) vai custar 160 meticais (2,30 euros), valor significativo para o bolso da maioria dos moçambicanos, mas os furgões de transporte coletivo (chamados `chapas`), autocarros e tratores vão ter um desconto de 75% e pagar 40 meticais (cerca de 60 cêntimos de euro).

A ligação da capital à zona turística da Ponta do Ouro e respetiva fronteira com a África do Sul, a cerca de 100 quilómetros de Maputo, vai ser encurtada e passar a contar com uma via asfaltada.

A viagem deverá passar a demorar menos duas horas - cerca de metade do tempo necessário até agora, contornando a baía.