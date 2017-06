Praias nacionais recolhem preferência dos portugueses que vão de férias

Lusa 27 Jun, 2017, 00:02 | Economia

No inquérito sobre intenção de férias, o IPDT estimou que oito em cada 10 portugueses vão gozar férias fora de casa entre junho e setembro, o que representa um aumento de 5% face às respostas dadas em igual período no ano passado.

António Jorge Costa, presidente do IPDT, referiu que "a expectativa para o gozo de férias é muito positiva, com o Algarve, de novo, a ser o destino de eleição, numa escolha que coloca os destinos nacionais no topo das preferências para 61 por cento dos inquiridos".

Dos que optam por viajar para o exterior, 14% elege Espanha como destino, segundo o IPDT, que informou ainda que cerca de 29% dos inquiridos ainda não fez reserva das férias.

Como motivação principal para a viagem, os inquiridos apontam o sol e mar (53%), seguindo-se a natureza (13%), que ultrapassa a cultura, em relação aos dados obtidos no ano passado.

Na hotelaria tradicional, os hotéis de 4 estrelas são os preferidos (recolhendo a preferência de 19% dos inquiridos), mas a maioria dos turistas opta pelo alojamento particular ou gratuito, sobretudo a casa alugada ou de familiares e amigos (38%).

O inquérito notou ainda que a maioria referiu como preferências as estadias até sete noites e agosto como mês preferido.

Cada turista deverá gastar, em média, 436 euros nas férias de verão, a que corresponde um gasto de 54 euros por noite, um consumo semelhante ao de 2016.

Os residentes no Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Porto são também os que apresentam maior tendência para o gozo de férias no verão de 2017.

O inquérito foi feito com base em 427 questionários, recolhidos entre os dias 19 de maio e 04 de junho.