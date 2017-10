Preço barril Brent fecha acima de 60 dólares pela segunda vez desde junho 2015

Lusa30 Out, 2017, 21:27 | Economia

O barril de crude do Mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures a cotar 0,43 dólares acima dos 60,44 com que fechou as transações na quinta-feira.

As expectativas de uma nova extensão do pacto entre a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e outros grandes produtores mundiais, como a Rússia, para além do primeiro trimestre do próximo ano, continuam a fazer subir os preços, calculam analistas.

A Arábia Saudita exprimiu na sexta-feira o seu apoio a estender para lá do terceiro trimestre de 2018 o congelamento das quotas de extração que os membros da OPEP e outros grandes produtores mundiais acordaram em novembro de 2016.

As interrupções de abastecimento em zonas do Médio Oriente e um período de menor crescimento das perfurações nos Estados Unidos da América também estão entre os focos de atenção do mercado.

O barril de Brent chegou a cotar abaixo dos 30 dólares no início de 2016, afetado por um excesso de oferta no mercado que levou a OPEP a tomar medidas para reduzir as extrações.

A possibilidade de esses limites poderem ser prolongados até final de 2018 deu um novo impulso ao preço do crude europeu esta semana, cujo barril fechou a semana com uma valorização de 4,45%, em relação à abertura de segunda-feira.

As expectativas sobre os futuros passos da OPEP compensaram nos últimos dias as informações que sugerem um aumento futuro das exportações petrolíferas dos EUA, o que pressionaria os preços para baixo.