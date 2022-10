Preço da eletricidade deve subir 1,1% no mercado regulado em janeiro

Foto: Yash Patel - Unsplash

A proposta do regulador do setor energético aponta para um aumento entre 40 cêntimos e um euro consoante o agregado familiar e o consumo. É um aumento contido pela injeção do governo de 2 mil milhões de euros no mercado da eletricidade, que se traduz em descidas significativas nas tarifas de acesso à rede.