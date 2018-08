Preço das casas atinge o valor mais alto desde que há registos

RTP29 Ago, 2018, 20:02 / atualizado em 29 Ago, 2018, 20:21 | Economia

O valor médio da avaliação bancária às habitações adquiridas com recurso a empréstimos tem vindo a aumentar há 16 meses consecutivos. Em julho, segundo novos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), o número atingiu o seu valor mais elevado desde 2008, altura em que o INE começou a disponibilizar estes dados.



O valor médio nacional por habitação está agora fixado nos 1187 euros por metro quadrado, mais sete euros em relação a junho e mais 70 euros comparativamente com o período homólogo de 2017.



Relativamente aos apartamentos, o valor médio de avaliação bancária em julho foi de 1243 euros por metro quadrado, mais cinco euros em relação ao mês anterior. Nas moradias o aumento foi maior: o valor aumentou 13 euros, fixando-se nos 1090 euros por metro quadrado.

Algarve é a região mais cara

A nível regional, o norte do país foi o que mais valorizou, registando a taxa de variação homóloga mais elevada: o preço médio de habitação subiu 7,9 por cento em relação a julho de 2017. Por sua vez, no Alentejo foi onde se assinalou a menor variação de valores.No entanto, o Algarve mantém-se como a região mais cara do país para se comprar casa, com o preço por habitação fixado nos 1524 euros por metro quadrado. O Algarve foi igualmente a região onde os bancos fizeram a maior avaliação dos apartamentos, atingindo o valor de 1550 euros por metro quadrado, mais 25 euros em relação ao ano anterior e mais 161 euros relativamente a julho de 2017. A Região Autónoma da Madeira e dos Açores registaram as únicas descidas relativamente aos valores de junho.A Área Metropolitana de Lisboa é a segunda região com valores de habitação mais elevados, mas no caso das moradias supera os números do Algarve, com o preço nos 1520 euros por metro quadrado: mais 2,6 por cento relativamente a junho e 12,2 por cento em comparação com os valores de junho de 2017.A região centro continua a ser a mais barata, com o valor das habitações compradas com recurso a empréstimos bancários afixado nos 973 euros.