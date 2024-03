Preço do cacau supera 10.000 dólares por tonelada, um novo recorde

Às 17:10 (hora de Lisboa), o preço do cacau para entrega em maio em Nova Iorque seguia a 9.666 dólares, após ter ultrapassado a barreira dos 10.000 dólares por tonelada no início da sessão europeia, o que terá impacto no preço do chocolate.

"Uma tonelada de cacau custa agora mais do que uma tonelada de cobre", sublinhou Kathleen Brooks, analista da XBT, citada pela AFP.

A procura, que continua forte, aliada a uma redução significativa da oferta proveniente de África Ocidental, principal região produtora, tem levado os preços a máximos históricos desde 2023, com sucessivos recordes.

A Costa do Marfim e o Gana são de longe os principais produtores de cacau, com quase 60% da produção total na colheita 2022/2023, segundo estimativas da Organização Internacional do Cacau (ICCO).

"No ano passado, estes países tiveram condições meteorológicas difíceis, nomeadamente o calor intenso, o que teve um impacto negativo na produção", explicou Ole Hansen, analista do Saxobank.