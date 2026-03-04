Preço do gás natural regista subida de 10%

Na terça-feira, o gás já tinha fechado com uma subida significativa de quase 22%, atingindo os 54,29 euros.

Na segunda-feira, os preços do gás dispararam logo 40,81%.

Esta subida foi consequência do aumento das tensões no Médio Oriente e da suspensão da produção de gás natural liquefeito (GNL) pela Qatar Energy, empresa estatal do Qatar, devido a preocupações de segurança após um ataque a duas das suas instalações.

Também hoje, o preço do petróleo Brent subia ligeiramente mais de 2% na abertura, acumulando uma subida de mais de 12% nos últimos três dias de negociação, na sequência do conflito no Médio Oriente.

De acordo com os dados da Bloomberg analisados pela agência de notícias espanhola EFE, às 07:15 de hoje (06:15 hora de Lisboa), o petróleo Brent estava a subir 2,21%, atingindo os 83,20 dólares por barril.