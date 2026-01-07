Preço do petróleo cai após anúncio de Trump de acordo com a Venezuela

A informação é avançada pela agência Reuters, que justifica a descida com a expetativa dos mercados de aumento da oferta global de petróleo este ano.



O crude de petróleo do Texas Ocidental caiu 0,9%, para 56,61 dólares o barril, enquanto o crude Brent – originário do Mar do Norte – caiu 0,6%, para 60,35 dólares o barril, com ambos os índices de referência “a baixar mais de 1 dólar em relação à sessão de negociação anterior”.



Na noite desta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos anunciou, na rede social Truth, que que “as autoridades interinas na Venezuela irão entregar entre 30 a 50 milhões de barris de petróleo sancionado de alta qualidade, aos Estados Unidos”, com os lucros controlados pelo próprio presidente “para garantir que é utilizado em benefício do povo da Venezuela e dos EUA”.



O valor do acordo é estimado nos 2,8 mil milhões de dólares, se forem produzidos o limite máximo dos 50 milhões de barris anunciado, e se se mantiver o atual preço do crude norte-americano de 56 dólares o barril.



Milhões de barris de petróleo encontram-se parados na Venezuela, após o bloqueio imposto em dezembro pelos Estados Unidos, para pressionar o regime de Nicolás Maduro, com os navios-tanque com destino à China a poderem ser “redirecionados”, de acordo com a Reuters.