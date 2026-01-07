Trump garante acordo petrolífero milionário com a Venezuela

Trump garantiu que os barris de petróleo serão vendidos a preço de mercado, com os lucros controlados pelo próprio presidente “para garantir que é utilizado em benefício do povo da Venezuela e dos EUA”.



O controlo das reservas de petróleo venezuelanas por parte dos Estados Unidos foi uma razão apontada pelo presidente norte-americano para a intervenção do país na Venezuela.



Durante uma conferência de imprensa no passado sábado, Trump afirmou que a Venezuela “roubou" aos Estados Unidos o petróleo venezuelano, após Hugo Chavéz ter nacionalizado, em 2007, os ativos das empresas estrangeiras, incluindo muitas norte-americanas a operar no país, o que levou a processos internacionais contra o Estado venezuelano por afetar as empresas norte-americanas.



O presidente admitiu, também, envolver empresas norte-americanas na exploração de petróleo na Venezuela, para “gastar mil milhões de dólares, consertar a infraestrutura gravemente danificada, a indústria petrolífera, e começar a fazer dinheiro para o país”.



Empresas como a ExxonMobil, a Chevron e a ConocoPhillips deverão reunir, na próxima sexta-feira, com Trump sobre os planos do presidente para a Venezuela.



A Venezuela possui as maiores reservas de petróleo do mundo, estimadas pela Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEC) em 303 mil milhões de barris, mas com uma produção de apenas um milhão de barris por dia.