Preços da gasolina e do gasóleo voltam a recuar

”, adiantou o Ministério das Finanças, em comunicado.





Esta descida decorre da medida que faz refletir no ISP o equivalente à aplicação de uma taxa de 13 por cento de IVA sobre os combustíveis. A este fator soma-se o impacto do mecanismo semanal, lançado em março, que reduz no Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos o acréscimo da receita do IVA resultante do aumento do preço dos combustíveis. Ao longo desta semana, vai manter-se o desconto de 4,7 cêntimos por litro de gasóleo e de 3,7 cêntimos por litro de gasolina, ao abrigo do mecanismo de compensação semanal.



A redução do ISP num valor equivalente à descida do IVA para 13% traduz-se, já hoje, num desconto de 15,5 cêntimos na gasolina e de 14,2 cêntimos no gasóleo. Com esta redução do preço dos combustíveis, pretendemos mitigar as consequências da invasão russa da #Ucrânia. — António Costa (@antoniocostapm) May 2, 2022

O Ministério das Finanças sublinha que o ISP vai continuar a ser objeto de revisão samanal, por forma a que se continue a verificar a devolução da eventual receita extraordinária do IVA por via do ISP,Entretanto, o primeiro-ministro quis assinalar no Twitter que "a redução do ISP num valor equivalente à descida do IVA para 13 por cento traduz-se, já hoje, num desconto de 15,5 cêntimos na gasolina e de 14,2 cêntimos no gasóleo"., acrescentou.Costa escreve ainda queA redução do preço dos combustíveis agora em vigor havia já sido aventada por António Costa na discussão parlamentar na generalidade da proposta de Orçamento de Estado para 2022, na passada quinta-feira.

c/ Lusa