Preços das casas continuam a acelerar e voltaram a bater recorde

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, no segundo trimestre os preços subiram mais de 13 por cento face ao mesmo período do ano passado. Entre Abril e Junho foram transacionadas perto de 44 mil habitações, num total de 8.300 milhões de euros. Quase 60 por cento dos negócios foram feitos em Lisboa e no Porto.