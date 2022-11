Preços do gás. Costa em Madrid defende que "exceção ibérica" é para manter

"Aquilo em que temos de trabalhar é para renovar o nosso mecanismo", vincou Costa na capital espanhola, onde participou com o homólogo do país vizinho, Pedro Sánchez, no Congresso da Internacional Socialista.



Em média, assinalou o primeiro-ministro português, os preços da eletricidade na Península Ibérica ficaram 13 por cento abaixo do que teriam atingido sem o instrumento ibérico.

"Pelo menos até agora, as propostas que a Comissão Europeia tem apresentado para a limitação do preço máximo do gás são mais elevadas do que os preços que estamos a conseguir com a solução ibérica", sustentou António Costa, para acrescentar que "há uma realidade que ainda não se alterou": a "taxa de integração no mercado europeu de energia muito baixa" da Península Ibérica, circunscrita a três por cento de interconexão.Portugal e Espanha negociaram com a Comissão Europeia um "mecanismo ibérico". Este permitiu estabelecer, a partir de junho, um teto para preço do gás adquirido pelas empresas para a produção de eletricidade.



De acordo com o secretário-geral do PS, embora tenham sido acordados com o presidente francês, Emmanuel Macron, novos gasodutos entre Portugal, Espanha e França, a implementação de tal interconexão "leva anos".

"Até lá, continuamos na situação em que estamos, continuamos uma relativa ilha no mercado europeu e por isso faz sentido que continuemos a ser uma exceção ao mecanismo europeu de fixação dos preços", propugnou.

Acordo tripartido

Portugal, Espanha e França anunciaram a 20 de outubro um acordo para a abertura de um Corredor de Energia Verde, tendo em vista o transporte de energia, com ligações entre Celorico da Beira e Zamora - CelZa - e entre Barcelona e Marselha - BarMAr - destinadas, no futuro, ao hidrogénio verde, mas capazes, desde já, de transportar gás.

Os três países deverão apresentar o projeto à Comissão Europeia até 15 de dezembro, se quiserem acautelar financiamento europeu.

O primeiro-ministro frisou que Portugal, Espanha e França continuam a trabalhar em detalhes técnicos do entendimento. Realizar-se-á "novo encontro político", a 9 de dezembro, na cidade espanhola de Alicante. A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, foi convidada.

António Costa interveio numa sessão subordinada ao tema "A política energética europeia, o caso da Península Ibérica", por ocasião do XXVI Congresso da Internacional Socialista.

Pedro Sánchez, que esteve no mesmo evento, foi eleito na sexta-feira para a presidência da Internacional Socialista.



c/ Lusa