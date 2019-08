Prejuízos do Novo Banco agravam-se em 88,5%

RTP02 Ago, 2019, 18:14 / atualizado em 02 Ago, 2019, 18:54 | Economia

Na nota remetida à entidade reguladora, o banco que resultou do processo de resolução do antigo BES escreve que este resultado decorre de “uma perda de 513,5 milhões de euros na atividade legacy e de um ganho de 113,4 milhões de euros na atividade recorrente”.“A compensação do final do ano dependerá das perdas e custos, das recuperações e das exigências de capital em vigor à data”, lê-se no comunicado à CMVM.



No primeiro semestre do ano, o Novo Banco vendeu carteiras de crédito malparado, imóveis e a segurada GNB Vida, “cujo impacto negativo ascendeu a 340 milhões de euros”.



Perante os números, a instituição presidida por António Ramalho calcula em 541 milhões de euros a verba adicional – “montante de compensação de capital” - a pedir ao Fundo de Resolução. Este valor só será contabilizado no próximo ano, ou seja, no fecho de contas de 2019.



O Novo Banco ressalva ter rácios de capital “protegidos em níveis predeterminados até aos montantes das perdas já verificadas nos ativos protegidos pelo Mecanismo de Capital Contingente”.



Recorde-se que o banco encaixou, em maio deste ano, uma injeção de capital do Fundo de Resolução na ordem dos 1149 milhões de euros, na sequência de prejuízos de 1.412,6 milhões em 2018. Oitocentos e cinquenta milhões de euros do montante injetado resultaram de um empréstimo do Tesouro ao Fundo de Resolução.



Em 2018, recebera uma injeção de 792 milhões do mesmo Fundo de Resolução, em consequência dos prejuízos do ano anterior.



No início do comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, surge uma mensagem do CEO do Novo Banco a sustentar que a instituição “continua a cumprir os seus objetivos, com um desempenho que reflete o aumento da margem financeira e o crescimento dos volumes de crédito, quer no segmento de retalho quer de empresas”.



