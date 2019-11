Prejuízos do Novo Banco agravaram-se

Foto: Rafael Marchante, Reuters

Os prejuízos do Novo Banco agravaram-se para 572 milhões de euros até Setembro e por causa disso vai ter de pedir mais cem milhões de euros ao Fundo de Resolução, de acordo com o Jornal Económico. Vai assim receber um total de 700 milhões no próximo ano.