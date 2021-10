Presidente da Anacom admite que o leilão do 5G podia ter sido mais curto, mas aponta culpas às operadoras

O presidente da Anacom admite que o leilão da rede 5G podia ter sido mais curto. João Cadete de Matos atribui a responsabilidade à forma como as operadoras entraram no leilão, com licitações pequenas.