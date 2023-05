Presidente da Câmara de Mira é candidato ao Turismo do Centro

"Depois de ouvir muitas pessoas ligadas à área do turismo e muitos autarcas, ter sido lançado o desafio por algumas dessas pessoas, alguns `players` nesta área do turismo, depois de uma reflexão, decidi avançar", afirmou Raul Almeida à agência Lusa, considerando que reúne condições "para poder prosseguir o excelente trabalho que tem sido feito na região de Turismo do Centro nos últimos anos [com] uma forte dinâmica, um forte crescimento".

Reiterando que foi feito "um grande trabalho" nos últimos anos no Turismo do Centro, liderado por Pedro Machado, que não pode recandidatar-se a um terceiro mandato, Raul Almeida referiu que o convidou a integrar a sua equipa como candidato à assembleia-geral.

"Aceitou e, para nós, é uma garantia da continuidade e uma garantia, também, de ele poder partilhar todo o seu conhecimento e os contributos que deu à região", realçou.

Entre os objetivos que pretende concretizar, o candidato apontou o aumento dos dias que os turistas permanecem na região e o crescimento do rendimento médio por quarto disponível (RevPAR).

Por outro lado, Raul Almeida apontou o "desafio da sustentabilidade", quer ambiental, quer financeira.

O candidato explicou que uma situação que o "preocupa muito" prende-se com a "falta de mão de obra", seja qualificada ou indiferenciada, nas áreas da restauração e hotelaria.

"É um grande desafio que temos com os privados", admitiu, acrescentando que a continuidade da digitalização e a promoção do destino são, também, "algumas das linhas" do seu programa.

Raul Almeida, de 52 anos, é licenciado em Direito. Foi eleito presidente da Câmara de Mira, no distrito de Coimbra, em 2013, e reeleito em 2017 e 2021, pelo PSD. Está impedido de se recandidatar a um quarto mandato.

Se for eleito presidente da comissão executiva da Entidade Regional de Turismo do Centro Turismo, o autarca renuncia ao cargo.

"Para mim foi uma honra e é uma honra servir o Município de Mira", declarou, explicando que um "dos fatores que pesou" na sua decisão de se candidatar ao Turismo do Centro prende-se com o facto de os seus vereadores estarem "super bem preparados, estão por dentro de todos os dossiês, estão por dentro de todos os assuntos", para "poderem contribuir para o desenvolvimento de Mira".

Raul Almeida, "também por esse fator", entendeu que "estavam reunidas as condições para poder avançar" com a candidatura, dada estar garantida na Câmara "a continuidade de um projeto que tem 10 anos".

"Acho que também posso dar o meu contributo, neste caso à região, com os meus conhecimentos e com a minha capacidade de trabalho", acrescentou.

O Turismo do Centro abrange as regiões da Beira Baixa, Coimbra, Leiria, Médio Tejo, Oeste, Ria de Aveiro, Serra da Estrela e Viseu Dão Lafões, num total de 100 concelhos.