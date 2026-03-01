Presidente da FIPA. As empresas "já não têm tempo" para esperar por decisões que são cruciais

As empresas "já não têm tempo" para esperar por decisões que são cruciais para serem competitivas, acrescenta o presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro Alimentares que fala mesmo numa "urgência enorme".





Um mês depois das sucessivas tempestades que assolaram o país, o presidente da FIPA - Federação das Industrias Portuguesas Agro Alimentares, Jorge Tomás Henriques, pede um esforço "suplementar" ao governo para ajudar o setor, afetado pelas sucessivas tempestades.





Em entrevista ao programa Conversa Capital da Antena1 e do Jornal de Negócios, refere que até agora o que se tem feito tem sido à custa da resiliência das empresas e dos seus colaboradores e aponta a necessidade de serem dados apoios financeiros a fundo perdido tal como o principal concorrente, a Espanha, faz.





Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.

