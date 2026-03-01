Última Hora
Presidente da FIPA. As empresas "já não têm tempo" para esperar por decisões que são cruciais

Jorge Tomás Henriques adianta que a FIPA vai contribuir para o PTRR com as suas propostas. No entanto, considera que o documento em construção já podia ter sido apresentado há 10 anos.

Rosário Lira /
As empresas "já não têm tempo" para esperar por decisões que são cruciais para serem competitivas, acrescenta o presidente da Federação das Indústrias Portuguesas Agro Alimentares que fala mesmo numa "urgência enorme".

Um mês depois das sucessivas tempestades que assolaram o país, o presidente da FIPA - Federação das Industrias Portuguesas Agro Alimentares, Jorge Tomás Henriques, pede um esforço "suplementar" ao governo para ajudar o setor, afetado pelas sucessivas tempestades.

Em entrevista ao programa Conversa Capital da Antena1 e do Jornal de Negócios, refere que até agora o que se tem feito tem sido à custa da resiliência das empresas e dos seus colaboradores e aponta a necessidade de serem dados apoios financeiros a fundo perdido tal como o principal concorrente, a Espanha, faz. 

Entrevista conduzida por Rosário Lira, da Antena 1, e Diana do Mar, do Jornal de Negócios.

