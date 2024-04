Presidente da SATA demitiu-se por "razões pessoais e de contexto", afirma Bolieiro

"Aproveito para deixar publicamente o meu reconhecimento enquanto presidente do governo à doutora Teresa Mafalda Gonçalves pelo desempenho e compromisso de até ao último dia garantir todos os procedimentos que não ficarão suspensos, nem interrompidos, por causa da sua decisão por razões pessoais e de contexto", afirmou José Manuel Bolieiro.

A demissão de Teresa Gonçalves foi anunciada hoje pelo Governo Regional e acontece quatro dias depois de ser conhecida a decisão final do júri do concurso público para a privatização da Azores Airlines (companhia aérea responsável pelas ligações entre os Açores e o exterior).

"Ela não sai de mal com ninguém, tem as suas razões. Os ciclos são o que são", acrescentou José Manuel Bolieiro, em declarações aos jornalistas na cidade da Horta, na ilha do Faial.

José Manuel Bolieiro garantiu que nenhum procedimento vai ser suspenso devido à demissão da presidente da SATA e disse querer transmitir uma mensagem de "tranquilidade às pessoas".

Sobre a decisão do júri do concurso público da privatização da Azores Airlines, o líder do executivo açoriano (PSD/CDS-PP/PPM) salientou que o processo decorreu com "total independência" e "transparência", elogiando a "capacidade técnica" dos jurados.

"Está a ser feito o que tem de ser feito e não está a ser feito o que não deve ser feito, nomeadamente intromissões do governo", salientou.

O secretário das Finanças, Planeamento e Admnistração Pública, Duarte Freitas, também elogiou o trabalho de Teresa Gonçalves nos "momentos difíceis" da reestruturação da companhia aérea.

"Todas as questões que envolvem o grupo SATA são delicadas e importantes para a região. Infelizmente, ao longo dos últimos anos aquilo que temos vindo a encarar são dificuldades atrás de dificuldades, temos vindo a ultrapassá-las. Esta naturalmente também será ultrapassada", afirmou Duarte Freitas à comunicação social, à margem dos trabalhos parlamentares na Horta.

O governante lembrou que a administração está a analisar o relatório final do júri sobre a privatização da Azores Airlines.

"Estaremos ao lado do conselho de administração até ao dia 30 de abril para todas as decisões e orientações que sejam necessárias", realçou.

O júri, liderado pelo economista Augusto Mateus, manteve a decisão de aceitar apenas um concorrente no relatório final, mas admitiu reservas quanto à capacidade do consórcio Newtour/MS Aviation em assegurar a viabilidade da companhia.

Teresa Gonçalves tomou posse como presidente da SATA (grupo que inclui a SATA Air Açores e a Azores Airlines) em abril de 2023, após a saída de Luís Rodrigues para a liderança da TAP.