Presidente do Novo Banco diz que decisão do Parlamento foi percalço

Presidente do Novo Banco diz que o que aconteceu no Parlamento foi um percalço que será devidamente analisado. Declarações no dia a seguir ao chumbo no Parlamento da transferência de 476 milhões do Fundo de Resolução. António Costa já garantiu à Presidente do Banco Central Europeu que o Governo vai cumprir o que foi assinado.