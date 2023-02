Presidente do Santander diz que créditos mais recentes vão sofrer com nova subida das taxas de juro

Pedro Castro e Almeida refere o facto de as prestações terem subido muito depressa e terem impacto no orçamento dos proprietários mais recentes.

O grupo espanhol teve no ano passado lucros superiores a 9 mil milhões de euros. Um valor recorde que representa um aumento de 18% em relação a 2021, de acordo com dados revelados hoje pelo banco.





Uma consequência resultante de um novo anuncio do Banco Central Europeu que aumentou as taxas de juro em 50 pontos base.



É o quinto aumento consecutivo numa tentativa para fazer face à inflação.



Com esta decisão a principal taxa de juro das operações de refinanciamento passa para os três por cento.



É o valor máximo dos últimos 15 anos.