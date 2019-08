Presidente do sindicato diz que nova reunião pode acontecer ainda hoje

Perante a nova posição da ANTRAM, o responsável não descarta a hipótese de que haja até ao plenário de trabalhadores, no domingo, uma nova reunião no Ministério das Infraestruturas.



"Pelos vistos há essa possibilidade, vamos ficar a aguardar serenamente, e assim que haja essa abertura cá estaremos para negociar com a ANTRAM e tentar chegar a um consenso que seja do interesse de ambas as partes para pormos fim a esta greve", frisou em declarações aos jornalistas.



O sindicato não revela quais seriam as "linhas vermelhas" numa eventual negociação nem quais são as principais propostas a apresentar no plenário, mas admite que a possibilidade de parar a greve está em cima da mesa.



Nesse caso, os trabalhadores suspenderiam a greve e começariam a trabalhar na segunda-feira com toda a normalidade, mas efetuando apenas as oito horas de trabalho, sem horas extraordinárias.



No entanto, essa decisão dependerá da palavra dos trabalhadores no plenário, sublinhou Francisco São Bento.