Presidente suíço confirma. Banco UBS compra o Credit Suisse

A solução "não é apenas decisiva para a Suíça (...) mas para a estabilidade do sistema financeiro" mundial, afirmou o presidente suíço.

O Credit Suisse e o UBS, que chegou a acordo para o comprar, podem vir a obter apoio sob a forma de liquidez até 100 mil milhões de francos suíços (101 mil milhões de euros), anunciou já o banco central suíço.



"Nesta situação de excecional incerteza, a aquisição do Credit Suisse pelo UBS permitiu encontrar uma solução para garantir a estabilidade financeira e proteger a economia suíça", afirmou o banco central em comunicado, após ter sido anunciada oficialmente a compra.

A meio da tarde, o Financial Times e a agência Bloomberg noticiaram a compra do banco suíço por mais de 2.000 milhões de dólares (cerca de 1.870 milhões de euros), após intensas negociações.

As negociações que decorreram ao longo do fim de semana envolveram os dois bancos, o governo, o banco central e a entidade reguladora.

Como parte do acordo, as partes concordaram com uma modificação da legislação para evitar que esta decisão de compra seja submetida a voto dos acionistas do UBS, segundo uma fonte do jornal, citada pela agência EFE.

Segundo o jornal, citado também pela AFP, a UBS aceitou duplicar o montante que inicialmente propusera, para ultrapassar as reservas colocadas pelo Credit Suisse e por um dos seus principais acionistas.



A transação avaliaria a ação do Credit Suisse a um preço de 50 cêntimos, em vez dos 25 inicialmente propostos, o que continua muito abaixo do valor das ações do baco no encerramento do mercado na sexta-feira (1,86 francos suíços).



c/ Lusa