Produção da EDP Renováveis aumenta 13% para 27,6 TWh em 2017

Lusa23 Jan, 2018, 17:56 | Economia

Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa liderada por Manso Neto adiantou que atingiu um fator de utilização de 31% (que compara com 30% em 2016), refletindo a nova capacidade com fatores de utilização superiores e o recurso eólico no ano.

As operações da EDP Renováveis na Europa, América do Norte e Brasil geraram 42%, 55% e 3% do total de produção, respetivamente.

No último ano, a geração na Europa aumentou 4% face ao ano anterior, para 11,7 TWh, fruto do aumento de 3% em Espanha e de 12% no resto da Europa, mas o aumento mais expressivo ocorreu na América do Norte, de 20%, totalizando 15,1 TWh.

Impulsionada pela capacidade adicionada ao longo do ano, em dezembro de 2017 a EDP Renováveis geria um portefólio de 11 GW em 11 países, dos quais 5,2GW na Europa, 5,5 na América do Norte e os restantes 0,3GW no Brasil.

Os resultados financeiros da EDP Renováveis serão divulgados em 27 de fevereiro, antes da abertura dos mercados.

O principal acionista da EDPR é o Grupo EDP, com 82,6% do capital social e direito de voto, segundos dados de agosto.