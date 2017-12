Produção de petróleo nos EUA poderá fazer crescer a oferta acima da procura em 2018

Lusa14 Dez, 2017, 14:01 | Economia

No relatório mensal sobre o mercado petrolífero publicado hoje, a AIE estima que o excesso de oferta poderá ser de 200 mil barris diários na primeira metade do próximo ano, mas quer depois na segunda metade haja um défice na mesma proporção.

Esta subida acontece ao mesmo tempo que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) tem como estratégia uma redução da produção entre os seus países membros.

Os países reduziram a sua produção em 130 mil barris diários em novembro para 32,36 milhões, menos 1,3 milhões do que um ano antes.

O compromisso foi assim cumprido a 115% no mês passado, elevando a média acumulada dos 11 primeiros meses do ano para 91%.

O problema, explicam as agências internacionais, é que os países produtores que não seguem a política restritiva da OPEP elevaram a sua produção em 300 mil barris diários até aos 58,5 milhões de euros, sobretudo nos EUA que em setembro aumentou as suas extrações em 290 mil barris diários até aos 9,48 milhões de barris.

Os EUA estão também por detrás da progressão global de crude em novembro, em 170 mil barris diários, para os 97,8 milhões de barris.

Por este motivo, a AIE reviu em alta as suas expectativas para os EUA, que deveria aumentar a sua produção em 530 mil barris diários este ano e 1,1 milhões em 2018.

De acordo com as projeções da AIE, sem acontecimentos extraordinários até ao final do ano, o preço médio do barril em 2017 será de 54,30 dólares, o que significa 1,2% mais do que há um mês atrás e uma subida de 20% em relação a 2016.

Para 2018, as primeiras estimativas apontam para uma nova subida de 5,7% até aos 62,50 dólares por barril.