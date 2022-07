Produção industrial inverte quebra homóloga e sobe 3% em maio

Em comunicado, o INE refere que, excluindo o agrupamento de `energia`, a variação do índice foi de 4,7%, o que compara com o recuo de 0,6% do mês anterior.

Quanto à taxa de variação da secção das `indústrias transformadoras`, situou-se em 3,9% (-1,0% em abril).

Segundo o INE, todos os grandes agrupamentos industriais apresentaram variações homólogas positivas, exceto o de `energia`, sendo que o agrupamento de `bens de consumo` apresentou "o contributo mais influente" para a variação do índice total, de 2,2 pontos percentuais, originado por uma taxa de variação de 6,5% (1,1% no mês anterior).

Por sua vez, os agrupamentos de `bens intermédios` e de `bens de investimento` contribuíram com 1,0 e 0,7 pontos percentuais, respetivamente, para o crescimento do índice agregado, em resultado de variações homólogas de 2,8% e 5,1% (variação nula e -5,9%, em abril), pela mesma ordem.

Já o único contributo negativo (-0,9 pontos percentuais) partiu do agrupamento de `energia`, que passou de uma taxa de variação de -4,6%, em abril para -5,1% no mês em análise.

Em termos mensais, o índice de produção industrial recuou 0,6% em maio, após ter descido 2,1% no mês anterior.